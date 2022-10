Chelsea-Milan, Pioli: “Ci siamo preparati bene, ci aspetta una gara difficile”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match di domani in Champions League contro il Chelsea

Sugli infortuni : "La stagione è fitta, la situazione infortuni può capitare, mancheranno caratteristiche particolari di alcuni giocatori ma ne metteremo altre in campo. Ho gruppo ricco e affidabile, volenteroso e generoso, metteremo in campo le nostre qualità cercando di essere pericolosi".

Pioli sulla partita: "Si affrontano due squadre che vogliono fare la partita, cercheremo di dominare la partita ma servirà qualità e talento per fare meglio dei nostri avversari. Per il passaggio del turno sono convinto saranno decisivi gli ultimi due incontri ma fare risultato qui servirà alla testa e ci darebbe molta fiducia e consapevolezza in più".