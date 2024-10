Chelsea, Maresca: “Al Milan ho fatto il raccattapalle. Van Basten e Gullit …”

Sui suoi esempi: "Cerco di prendere spunto da diversi manager, poi creo la mia idea, cerco di creare qualcosa per me stesso. Ho cercato di vedere le cose e di imparare cose. L'Inghilterra è fantastica in termini di calcio. Poi, per esempio, in Grecia, l'ambiente allo stadio è buono anche lì, ma è perché l'atmosfera è pazzesca. Penso che l'Inghilterra, in termini di ambiente, sia la migliore, la migliore in questo momento."