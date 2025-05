Cesari: “Gimenez? Rosso giusto, ma hanno cambiato idea dopo la Coppa Italia!”

Graziano Cesari ha passato sotto la lente d'ingrandimento gli episodi arbitrali più discussi dell'ultima giornata di Serie A negli studi di Pressing , soffermandosi in particolare sul cartellino rosso sventolato a Santiago Gimenez durante la Roma-Milan per il contatto gomito-petto con Gianluca Mancini . L'ex fischietto non ha avuto dubbi nel giudicare l'intervento del centravanti messicano. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Piccinini è girato verso il pallone e non può vedere. Gimenez dà una gomita a Mancini, cosa che non può fare. Il VAR deve intervenire? Sì. Allora torniamo a quello che è successo nella finale di Coppa Italia tra Beukema e Gabbia: è lo stesso identico episodio. Da una parte il giocatore è stato giustamente espulso, dall'altra no. Tra i due episodi sono passati pochissimi giorni, il protocollo non è cambiato, quindi cos'è cambiato? Per l'AIA quello in Coppa Italia è stato evidentemente ritenuto un errore e quindi pochi giorni dopo si cambia".