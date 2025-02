Ceferin: “Ibrahimovic è estremamente gentile, un vero piacere lavorare con lui”

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin , ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sloveno Delo, durante la quale ha parlato di vari temi, tra cui il dirigente del Milan , Zlatan Ibrahimovic . Ceferin ha avuto l’opportunità di collaborare con l’attaccante svedese per la realizzazione dello spot promozionale per la nuova edizione della Champions League, un’esperienza che si è rivelata più piacevole di quanto ci si potesse aspettare.

“Abbiamo girato lo spot per la nuova Champions. È stato molto divertente, a volte persino esilarante. Zlatan è nato in Svezia, ma ha una mentalità totalmente balcanica. Non è affatto arrogante. È estremamente gentile, non solo con me: ha firmato autografi per cento, duecento bambini alla partita di beneficenza a Lubiana. È molto più paziente con i bambini di quanto lo siano gli altri. È anche molto spiritoso, quindi le riprese sono state divertenti”, ha dichiarato Ceferin, evidenziando la natura sorprendentemente umile e generosa di Ibrahimovic, lontano dal suo consueto atteggiamento da “divo” sul campo.