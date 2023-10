Ceccarini: “Milan, nella lista per l’attacco ci sono Taremi e Guirassy”

Le parole di Nicolò Ceccarini sugli obiettivi in attacco del Milan

"Il Milan guarda al presente ma anche al futuro. È chiaro che la questione centravanti rimane un tema centrale non solo per l’immediato ma anche in vista della prossima stagione. Giroud da solo non può bastare, Okafor è più attaccante esterno, Jovic finora non è riuscito a incidere. E quindi ecco che la riflessione è d’obbligo anche perché il Milan vuole lottare fino alla fine per lo scudetto e andare più avanti possibile in Champions League. Per questo il club rossonero sta facendo valutazioni anche per gennaio. Nel senso che se si dovesse presentare una vera occasione sarebbe presa in considerazione. Nella lista c’è sicuramente Taremi, legato al Porto fino al 2024. Ma non solo. Uno dei giocatori tenuti sotto osservazione è anche Guirassy".