Causio: “Lotta Scudetto? Squadre come il Milan si sono rinforzate…”

Franco Causio , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', soffermandosi sulla lotta Scudetto e ponendo l'accento su squadre come il Milan che si sono rinforzate. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Franco Causio sulla lotta Scudetto

"Non è facile ripetersi per il Napoli, quest'anno ci sono delle squadre come Milan, Inter Juve, Lazio, Roma e Atalanta che sono tutte rinforzate. Non credo che accadrà quello che è successo l'anno scorso con la vittoria del titolo con quel vantaggio. Secondo me, l'Inter è quella che può dare più fastidio al Napoli, l'anno scorso i nerazzurri non hanno avuto continuità contro le squadre piccole".