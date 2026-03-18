Antonio Cassano, ex attaccante anche del Milan dal gennaio 2011 al giugno 2012, ha parlato - in un'intervista a 'Il Giorno' - di Cristian Chivu e Cesc Fàbregas a confronto con Massimiliano Allegri e José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 10:42)

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Per l'occasione, 'FantAntonio' si è detto molto convinto dell'operato di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter, capolista finora nel campionato con 68 punti, a + 8 sui rossoneri di Massimiliano Allegri e a + 9 sul Napoli di Antonio Conte.