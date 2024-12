Cassano: “Milan, contro l’Inter l’unica partita seria. Leao non sa giocare lì”

Milan, Cassano attacca (ancora) Leao: poi la sentenza sul derby

Su Leao: "Fonseca sta provando a farlo giocare più dentro il campo. Secondo me li non può giocare, non sa giocare nel traffico, perché non ha la qualità per giocare spalle alla porta e per dialogare con i compagni. Leao è abituato a giocare sull’esterno, a buttare il pallone in avanti. Una volta va al cross, una volta tira fuori e ogni tanto riesce a mettere dei palloni in mezzo: casuali. Deve giocare sull’esterno, non può giocare da seconda punta. In quella zona di campo sono necessarie qualità tecniche diversa".