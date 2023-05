Caso Juventus, Commisso: “Vedete quanto hanno perso le loro azioni..”

Il numero uno viola ha poi continuato: "Nessuno lo dice pubblicamente, io sì: l'indice di liquidità nostro a marzo 2023 sarà 1.20. Saremo sotto del doppio sul minimo consentito, spero che ogni altra società con cui competiamo possa rendere pubblici questi dati, non devono essere segreti. Si parla di quanto paghiamo i giocatori, di quanto prendono, ma perché non di cose importanti come queste?".

Infine, Commisso ha concluso con i rumors di mercato che vorrebbero sia Gonzalez che Amrabat lontani da Firenze: "La risposta è che non parliamo di questo oggi. Il mercato non è cominciato, lasciamo finire la stagione. Non voglio rispondere su questo. Promessa con l'agente del calciatore? Non conosco nemmeno il procuratore. Sono state cose messe da loro sui giornali senza mai neanche parlare con me. Tranne che con Ristic, queste questioni sono in mano a Barone e Pradè".