Casini: “Razzismo in calo, importante trasmettere i valori del calcio”

Intervistato dai microfoni della Radio Rai 1, durante il programma Radio Anch'io Sport, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato del razzismo nel calcio: "Se guardiamo i dati statistici, è un fenomeno in tendenziale riduzione dal punto di vista quantitativo. Ma questo non basta, dobbiamo arrivare a sradicarlo completamente, l’obiettivo è il 2030. Alcuni strumenti sono stati già messi in campo".