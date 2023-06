Calciomercato Milan – Icardi si offre al Diavolo: la reazione del club

Icardi, da Parigi, aveva comunque continuato a dichiarare il proprio amore per l'Inter. Al tempo stesso, però, con la sponda della moglie, aveva già fatto capire di puntare al ritorno in Italia, non escludendo soluzioni come Juventus, Roma e anche Milan. Icardi al PSG è andato bene i primi due anni; male nel terzo, fino alla cessione in prestito in Turchia, nella fila del Galatasaray, dove si è rilanciato. Campionato vinto e 23 gol segnati in 26 gare con i gialloblu di Istanbul!

In Turchia è rinato: può muoversi a titolo definitivo per 10 milioni — Ora Icardi rientrerà a Parigi, ma non fa parte dei piani dei parigini. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, vale a bilancio 10 milioni di euro e deve essere ceduto a titolo definitivo. Wanda, nelle scorse ore, ha pubblicato su 'Instagram' una storia, poi cancellata, nella quale appariva davanti al Duomo di Milano e sulla quale ha pubblicato una clessidra. Come a dire ... soltanto questione di tempo. La coppia, insomma, ha cominciato ad inviare dei segnali al Milan.

Ma come reagisce il club rossonero? Secondo 'Tuttosport' oggi non sembra interessato. Soprattutto perché gestire la coppia Wanda Nara-Mauro Icardi in un momento già complicato nella storia recente del Diavolo potrebbe risultare missione impegnativa. Ma mister Stefano Pioli ha già allenato Icardi, all'Inter, nella stagione 2016-2017. E chissà che, a fine mercato, un Icardi in saldo non possa far comodo al Diavolo. Milan, sei nomi per il ruolo di bomber >>>