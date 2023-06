Calciomercato Milan – I sei nomi in corsa per il ruolo di centravanti

Con i soldi della cessione di Sandro Tonali al Newcastle (80 milioni di euro bonus inclusi) più l'aggiunta di qualche risorsa economica già a disposizione il Milan, in questo calciomercato estivo, intende fare almeno tre centrocampisti, un esterno destro d'attacco e un centravanti. Se per i ruoli tra mediana e trequarti c'è ampia scelta, tanto in Italia quanto in Europa, per il ruolo di prima punta i nomi spendibili in ottica rossonera non sono moltissimi. Vediamo quali sono i profili monitorati dal club di Via Aldo Rossi.