Caressa contro la UEFA: “Inaccettabile giocare su un campo del genere”

Fabio Caressa , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', scagliandosi duramente contro la UEFA per le condizioni del campo su cui si è giocata Macedonia del Nord - Italia . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Fabio Caressa contro la UEFA

"Bisogna dire che non è accettabile giocare un match di qualificazione agli Europei su un campo del genere, la UEFA deve intervenire e deve porre un freno. Questo campo era indegno di una partita di calcio e penalizza ovviamente la squadra più tecnica. Il portiere avversario ha cercato di farsi male, non è una cosa dignitosa. Le squadre di calcio che hanno avuto i giocatori in campo oggi devono scrivere una lettera alla UEFA perché se poi si fanno male e stanno fuori 6 mesi sono i club che pagano".