Caressa: “Tonali sarà uno dei migliori centrocampisti europei nei prossimi anni”

Intervenuto sul suo canale YouTube,Fabio Caressa ha parlato di Sandro Tonali. Queste le sue parole sul centrocampista del Milan: "Tonali sta diventando qualcosa di veramente importante", esordisce Caressa. "È la qualità della giocata di Tonali all’ultimo minuto che sorprende: il fatto che abbia giocato quegli ultimi minuti da vero comandante, rischiando le giocate, perché bisogna rischiarle le giocate, ha poi messo un pallone bellissimo per la girata di Giroud. Non è mai facile per un giocatore che da ragazzino era considerato un fenomeno poi affermarsi anche in età matura. Spesso diventano dei geni incompresi, quelli molto precoci".