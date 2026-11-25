Il Milan ha ritrovato entusiasmo e convinzione grazie al netto 5-1 contro il Frosinone. Una prestazione convincente, nella quale i rossoneri hanno messo in mostra qualità individuali, efficacia offensiva e capacità di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Tuttavia, secondo Maurizio Cardone, non tutte le partite presentano le stesse caratteristiche. Il giornalista, intervenuto sul canale YouTube di Francesco Letizia, ha analizzato la prestazione della squadra di Rúben Amorim, soffermandosi anche sulle difficoltà che potrebbero emergere nel prossimo impegno di campionato contro il Cagliari.

Cardone esalta la qualità del Milan e la giocata di Modrić

Il primo aspetto sottolineato da Cardone riguarda la qualità mostrata dai rossoneri nella costruzione delle azioni offensive. Il giornalista ha apprezzato soprattutto le giocate che hanno portato alle reti contro il Frosinone, indicando nell'iniziativa diin occasione del primo gol uno degli episodi più significativi della partita.

"Anche io ho visto un grande Milan, soprattutto nella qualità dei gol. Se andiamo a vedere i gol, come il Milan ha fatto gol stasera, è una squadra che ci ha messo tanta qualità nelle giocate, nella manovra. Guardate Modrić: fa quella giocata sul primo gol strepitosa a campo aperto".

Cardone ha poi evidenziato una delle caratteristiche più importanti della formazione di Amorim: la capacità di attaccare rapidamente gli spazi e sfruttare le situazioni di transizione. "Il Milan va lì, e questa squadra è forte in transizione, ce lo siamo sempre detti", ha aggiunto.

Il Cagliari può mettere in difficoltà i rossoneri

Proprio le caratteristiche della squadra rappresentano, secondo Cardone, un elemento da tenere in considerazione in vista della prossima trasferta. Il Milan riesce a esprimere il proprio potenziale soprattutto quando gli avversari concedono campo e possibilità di attaccare in velocità. Una situazione che potrebbe non ripresentarsi contro formazioni più attente a chiudere gli spazi.

Il giornalista ha individuato nel Cagliari un esempio di avversario potenzialmente scomodo: "Infatti, quali sono le partite che il Milan soffre? Cagliari, lunedì prossimo".

La sfida contro la formazione rossoblù, in programma lunedì 30 novembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus, rappresenterà quindi un test differente rispetto a quello affrontato contro il Frosinone. Amorim dovrà trovare soluzioni anche quando la squadra non potrà contare sugli spazi necessari per sfruttare la propria velocità.

Il problema dei cambi: l'undici titolare convince

Nell'analisi di Cardone c'è spazio anche per una considerazione sulla profondità della rosa. Il giornalista riconosce il valore della formazione titolare rossonera, ma individua nelle sostituzioni uno degli aspetti sui quali il Milan può ancora migliorare.

"Però quando una squadra ti fa giocare, ti lascia gli spazi, ti lascia campo, il Milan ha una qualità dell'undici molto alta. Dove si perde il Milan un po' è quando Amorim è costretto a fare dei cambi, ma nell'undici questa squadra, secondo me, non ha niente da invidiare".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Una valutazione che distingue chiaramente il rendimento dei titolari da quello della squadra quando vengono coinvolte maggiormente le alternative. Per Cardone, il Milan dispone di un undici iniziale di grande qualità, capace di competere con le migliori formazioni del campionato. Resta però da verificare quanto le rotazioni possano garantire lo stesso livello di prestazioni nel corso della stagione.

A sostegno del proprio giudizio, il giornalista ha ricordato anche il rendimento realizzativo dei rossoneri: "Non a caso solo la Roma ha segnato più del Milan". Un dato che conferma la forza offensiva della squadra di Amorim, chiamata ora a dimostrare di saper essere altrettanto incisiva anche contro avversari capaci di concedere meno spazi.