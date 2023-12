Capuano: “Il Milan non si può escludere dalla lotta per lo scudetto”

Infine, Capuano ha concluso: "Penso sia veramente preso per dare lo Scudetto già per finito viste le ultime dimostrazioni di forza dell’Inter. Il Milan non si può escludere: è a 6 punti e tra una settimana esatta potrebbe essere fuori dall’Europa. Non si può escludere". LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, il ritorno di Giroud con una motivazione in più >>>