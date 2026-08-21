Capello su Milan e Juve: "Il loro obiettivo principale deve essere l'Europa League"

Fabio Capello analizza la stagione 2026-27. La griglia Scudetto con l'Inter favorita e la clamorosa profezia sull'Europa League per Milan e Juve
Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan
L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato della griglia Scudetto a pochi giorni dall'inizio della Serie A 2026-27.
"L’Inter sulla carta non dovrebbe avere avversari: avrà solo la necessità di stare attenta a non distrarsi nelle partite teoricamente facili. Alle sue spalle, la squadra più pronta anche perché non ha cambiato niente è la Roma. Il Napoli è sullo stesso livello dei giallorossi, ma bisognerà capire quanto il gruppo entrerà in sintonia con le richieste di Allegri. La Juve sta lavorando bene, vedremo".
L'ex tecnico rossonero ha parlato anche della sua ex squadra: "Il Milan va studiato, però il nuovo progetto sta nascendo nel modo giusto. La stagione rossonera dipenderà da come Amorim entrerà nella testa dei giocatori: è la cosa più importante".
L'obiettivo Europa League e la profezia sulla finale italianaIl Diavolo giocherà anche in Europa League la prossima stagione: una competizione che il club rossonero non ha mai vinto nella sua storia. Questa potrebbe essere un'occasione più unica che rara per il Milan di Amorim: bisognerà puntare con decisione anche a questa competizione europea.
Dello stesso parere è Capello, che lancia una vera e propria profezia sul percorso europeo delle italiane:
- L'Inter ha tutto per ottenere ottimi risultati nel suo percorso.
- Grandi cose sono attese da Juventus e Milan in Europa League nel corso della stagione.
- L'obiettivo principale di quest'anno per rossoneri e bianconeri deve essere la conquista del trofeo.
"Anzi, le dirò di più: mi aspetto una finale italiana, sorteggi permettendo. Il loro obiettivo principale quest’anno deve essere quel trofeo".
Vedremo se sia Milan che Juventus riusciranno ad arrivare fino in fondo alla competizione: non sarà comunque facile visto il doppio impegno, ma entrambe le squadre devono provarci. Ricordiamo che vincere l'Europa League garantirebbe un posto anche nella prossima edizione della Champions League.
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