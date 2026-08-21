Capello su Milan e Juve: "Il loro obiettivo principale deve essere l'Europa League"

Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato della griglia Scudetto a pochi giorni dall'inizio della Serie A 2026-27.

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"L’Inter sulla carta non dovrebbe avere avversari: avrà solo la necessità di stare attenta a non distrarsi nelle partite teoricamente facili. Alle sue spalle, la squadra più pronta anche perché non ha cambiato niente è la Roma. Il Napoli è sullo stesso livello dei giallorossi, ma bisognerà capire quanto il gruppo entrerà in sintonia con le richieste di Allegri. La Juve sta lavorando bene, vedremo".

Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport sulle favorite del campionato:

L'ex tecnico rossonero ha parlato anche della sua ex squadra: "Il Milan va studiato, però il nuovo progetto sta nascendo nel modo giusto. La stagione rossonera dipenderà da come Amorim entrerà nella testa dei giocatori: è la cosa più importante".

L'obiettivo Europa League e la profezia sulla finale italiana

Il Diavolo giocherà anche in Europa League la prossima stagione: una competizione che il club rossonero non ha mai vinto nella sua storia. Questa potrebbe essere un'occasione più unica che rara per il Milan di Amorim: bisognerà puntare con decisione anche a questa competizione europea.

Dello stesso parere è Capello, che lancia una vera e propria profezia sul percorso europeo delle italiane:

L' Inter ha tutto per ottenere ottimi risultati nel suo percorso.

ha tutto per ottenere ottimi risultati nel suo percorso. Grandi cose sono attese da Juventus e Milan in Europa League nel corso della stagione.

in Europa League nel corso della stagione. L'obiettivo principale di quest'anno per rossoneri e bianconeri deve essere la conquista del trofeo.

"Anzi, le dirò di più: mi aspetto una finale italiana, sorteggi permettendo. Il loro obiettivo principale quest’anno deve essere quel trofeo".

Vedremo se sia Milan che Juventus riusciranno ad arrivare fino in fondo alla competizione: non sarà comunque facile visto il doppio impegno, ma entrambe le squadre devono provarci. Ricordiamo che vincere l'Europa League garantirebbe un posto anche nella prossima edizione della Champions League.