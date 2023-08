Capello: “Purtroppo non ci sono più i numeri 10 nel calcio italiano”

Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello ha parlato della mancanza dei numeri 10 nel calcio italiano: "Purtroppo non ce ne sono. Anche in Italia non ce ne sono. L’unico che mi pare abbia qualità da regista e da fantasista è Kevin De Bruyne del City. Quando arriva vicino all’area di rigore mostra capacità realizzativa e quando è dietro vede bene il gioco. Lui mi sembra il più completo. Anche se Guardiola recentemente lo ha spostato più avanti".

L'ex allenatore del Milan ha poi continuato: "Lobotka, che forse è uno dei pochi centrali che giocano in Italia, è uno che cuce. Lui però fa dei merletti, cose piccole. È bravo, sa posizionarsi, sa far girare la squadra, ma il suo spazio è piccolo. Le doti le ha, dovrebbe applicarsi a ricami più importanti, avere più ambizione, passare dal merletto alla tovaglia. Il più forte 10 che ho allenato? Albertini lo scelsi e lui era molto bravo a dare ordine ma non so dire se fosse un numero dieci come era Suarez".