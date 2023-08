Milan, Theo Hernandez a quota 25 gol: e con le nuove tattiche…

Un Milan brillante e convincente quello visto ieri sera a San Siro. I rossoneri hanno convinto nella vittoria per 4-1 contro il Torino . Un gioco offensivo 'nuovo' e brillante con la squadra che ha girato a meraviglia, specialmente lì in avanti. Uno dei protagonisti della gara è stato, senza dubbio, Theo Hernandez autore di una rete meravigliosa nel primo tempo. Con questo gol, il francese sale a 25 gol con la maglia del Milan . Ecco i numeri con la maglia rossonera.

Milan, Theo Hernandez vero goleador

Fin dal suo arrivo al Diavolo, il francese ha dimostrato di non essere un semplice terzino: le sue capacità di spinta e lucidità sotto porta sono state chiare a tutti e i numeri parlano chiaro. Con la rete di ieri, Theo Hernandez è salito a quota 25 gol in 169 presenze con il Milan, conditi con 28 assist. Nella stagione 2019-20 segnò 7 gol e 5 assist. Nel 2020-21 8 reti e 8 assist. Nel 2021-22 5 gol e 10 assist, mentre la scorsa stagione 'solamente' 4 gol e 5 assist (dati: transfermarkt.it). Numeri pazzeschi per un terzino, che quest'anno potrebbero ulteriormente migliorare. Ecco il motivo.