Milan-Torino 4-1 al 90′: Pulisic, Theo, Giroud di rigore | Serie A News

Milan-Torino 4-1: il racconto della ripresa di 'San Siro'

Dopo che il primo tempo si era concluso 3-1 per il Milan, in virtù dei gol di Christian Pulisic (33'), Olivier Giroud su rigore (43') e Theo Hernández (45' + 2), con la rete di Perr Schuurs (36') valsa il momentaneo pareggio del Torino, la ripresa si apre con l'ingresso in campo di Karol Linetty nelle fila granata al posto di Ivan Ilić.