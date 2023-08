Milan-Torino 3-1 al 45′: gol e spettacolo a ‘San Siro’ | Serie A News

Il Milan continua a spingere e al 33' trova il vantaggio. Azione in contropiede di Christian Pulisic che lancia Ruben Loftus-Cheek ; il centrocampista inglese accelera, entra in area di rigore, finta il tiro e poi cede il pallone - a rimorchio - all'accorrente Pulisic che segna di piatto sinistro.

Il Diavolo, però, non ci sta, riprende in mano la partita e, nel finale del primo tempo, è aiutato anche dal V.A.R.. Dalla sala di controllo, infatti, richiamano all'on field review l'arbitro Maurizio Mariani per un fallo di mano in area granata di Alessandro Buongiorno in marcatura su Giroud. Penalty: al 43' lo trasforma lo stesso Giroud spiazzando il portiere ospite.