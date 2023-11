Capello: “Milan, i nuovi non hanno alzato il livello. Sul VAR…”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Milan di Stefano Pioli

Fabio Capello, ex allenatore rossonero e oggi opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi sul momento di forma del Milan di Stefano Pioli . Ecco, quindi, le sue parole in merito.

Le parole di Fabio Capello sul Milan

"I grandi campioni fanno la differenza. Mancano 4 punti al Milan per due volte sopra di due gol non puoi farti recuperare così, ma ha guadagnato anche un punto regalato dal Var. Quelli che sono arrivati non hanno alzato il livello come dovevano. A fare la differenza sono sempre i soliti: Giroud, Leao, Maignan e Theo".