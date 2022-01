Capello: “Milan, ti serve un difensore. Ma mi sembri in ripresa”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan negli anni Novanta, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi

Fabio Capello , ex allenatore del Milan negli anni Novanta ed oggi opinionista per 'Sky Sport' ha parlato, in esclusiva, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sulla prossima giornata di Serie A e, in particolare, sulle sfide Milan-Roma e Juventus-Napoli , Capello ha detto: "Sono partite che potrebbero essere fondamentali. Per alcune squadre, se la distanza dai loro obiettivi aumentasse, diventerebbe difficile recuperare".

Interpellato, invece, su cosa servirebbe al Milan in questo calciomercato di gennaio per lottare fino in fondo per lo Scudetto, Capello ha affermato senza indugio: "Un difensore. Si è visto quanto sia costata l'assenza di Simon Kjær, quanti gol in più hanno preso. Gli allenatori hanno bisogno di un leader in campo, e il danese lo è, come ha dimostrato anche in Nazionale. Comunque il Milan sta recuperando giocatori: mi sembra in ripresa". Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>