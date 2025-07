Capello: 'Milan, errore sul mercato. Vlahovic? Allegri lo vuole e ...'

Su Dusan Vlahovic : "Non mi è ancora chiaro se Dusan voglia o meno andare via a parametro zero, ma, se così fosse, rischierebbe di restare fermo un anno e avere poi poco mercato. Mi sembra che sotto ci sia il Milan, con Allegri che lo vuole: lo conosce, quindi sa cosa può dargli, e questo aumenta la fiducia di entrambi visto che conosce pregi e difetti. Non mi sorprende".

Su dove è carente la Juvntus: "Se Douglas Luiz va via, le serve prendere un altro centrocampista per poter essere competitiva a tutto tondo, non c’è mica soltanto il campionato. Ci sono Locatelli e Thuram, poi Tudor può utilizzare Koopmeiners più basso in mediana e l’olandese potrebbe essere una carta vincente grazie al suo dinamismo. Ovviamente dipende anche dal modulo che utilizzerà. In più, davanti, bisognerebbe far rientrare Kolo Muani, ma il club ha la spada di Damocle del caso Vlahovic: che non si è ancora capito come finirà".