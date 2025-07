"La domanda vera sul Milan è: sta lavorando per la prossima stagione o a lungo termine? Perché, se l’obiettivo fosse la Champions, non sarebbe da Milan: la storia dice che il Milan lotta per lo scudetto". Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato del Milan, di Allegri e di Vlahovic in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole: "Oggi non è facile valutarlo. A casa Napoli stanno appendendo i quadri, a casa Inter si pensa alle rifiniture, a casa Milan siamo ancora ai lavori in corso".