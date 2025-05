Capello: 'Il Milan ha qualcosa in più del Bologna, a patto che ...'

"Non è un Milan che domina. L'aspetto positivo è che reagisce sempre"

Sul Milan che deve mangiarsi le mani per la mancata qualificazione in Champions League: "La classifica del Milan parla in un modo, il gioco in un altro. Ultimamente i risultati sono arrivati, però il Milan anche quando vince concede tanto e gioca per venti minuti. Nell'ultimo periodo sta facendo molto bene il portiere Mike Maignan. Non è un Milan che domina. L'aspetto positivo è che reagisce sempre: non un dettaglio. Certo, con quello che hanno speso sul mercato i rossoneri avranno dei rimpianti per la classifica attuale e la Champions. Vediamo come andrà la finale di Coppa Italia: il Milan ha qualcosa in più del Bologna, a patto che tutti giochino al cento per cento. Ma torniamo al discorso di prima: i rossoneri sono imprevedibili. Non si sa se giocheranno venti minuti o una partita intera. Per il Bologna è una occasione storica".