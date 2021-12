Capello: “Ibrahimovic? Gli dicevo che aveva i piedi di legno” | News

Fabio Capello, ex allenatore, ha svelato un curioso retroscena su Zlatan Ibrahimovic durante la loro esperienza alla Juventus

Intervenuto in occasione della presentazione del libro 'Adrenalina - My Untold Stories', Fabio Capello ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai tempi della Juventus. "Lui giocava per fare i numeri, come al circo. Poi si è accorto che doveva fare gol, per vincere bisogna fare gol e non l'aveva ancora capito. Quando è arrivato alla Juve è stato un colpo di fortuna che l'ho incontrato nel pre campionato. Andai da Moggi e Giraudo e gli dissi di prenderlo. C'era un ottimo rapporto tra Raiola e la Juve, si è poi dimostrato subito l'ottimo giocatore che pensavamo che fosse. Gli dicevo che aveva i piedi di legno, si fermava a calciare e lo abbiamo corretto un po'. Aveva capito che stava migliorando e tutti i giorni tutti i giorni, anche se ogni tanto lo richiamavo, ha continuato a lavorare ed è diventato quello che è diventato. Aveva grande competitività alla Juve, ha visto il livello alto della squadra e ha pensato di dover diventare meglio degli altri. E ci è riuscito. Quello che ha fatto dopo è la dimostrazione che bisogna avere voglia di migliorarsi".