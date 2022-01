Capello: ‘Giusto escludere i calciatori no vax, fanno danno alle loro società’

Fabio Capello, ex calciatore e allenatore, ha espresso il suo pensiero sui calciatori che non hanno fatto il vaccino contro il Covid 19

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Capello ha parlato così dei calciatori che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid: "Se è giusto escludere i non vaccinati? Certo. Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori. Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell'ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i tesserati ne siano esclusi. Chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio".