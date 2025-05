Fabio Capello, allenatore del Milan negli anni Novanta, ha ricordato cosa servisse per trionfare in Serie A e in Champions League all'epoca

"La tenuta mentale. In quegli anni non esisteva il turnover, le rose erano più corte e non c’era la possibilità di fare cinque sostituzioni come oggi. Il concetto di riposo era zero. In campo andavano sempre i migliori, a meno che qualcuno non avesse problemi fisici veri".