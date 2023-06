Capello: “Il calcio italiano è cresciuto, possiamo giocarcela con tutti”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di un miglioramento del calcio italiano nonostante le tre finale europee perse in questa stagione: "Avevo detto che non c’era tanta distanza tra le squadre. L’Inter ha sprecato troppo, io ne so qualcosa che ho perso finali così. Il calcio italiano è cresciuto, è la terza finale che perdiamo. Le abbiamo perse tutte male, nessuna ci ha dominato. Possiamo giocarcela con tutti con personalità. Con pochi ritocchi questa Inter può essere competitiva sia in campionato che in Champions".