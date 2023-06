Calciomercato Milan – “Trattativa a buon punto”: Pioli può sorridere

Ufficialmente il calciomercato estivo inizierà soltanto il prossimo 1° luglio ma, come noto, in realtà è già in pieno fermento. Anzi, il Milan, visto che RedBird ha deciso di azzerare l'area tecnica, mandando via Paolo Maldini e Frederic Massara, già è partito in notevole ritardo. Tempo per recuperare, ovviamente, c'è. Ma ci sarà bisogno di celerità di intervento e decisioni rapide sui calciatori da prendere e da scartare.