Canovi: “Thiago Motta è sorprendente. Il Milan sa benissimo cosa fare…”

Su Thiago Motta e le sue esperienze passate: "A La Spezia fece una specie di miracolo nonostante i rapporti con la società non fossero esattamente idilliaci. Il Direttore sportivo girava ogni settimana per l'Italia per cercare un nuovo allenatore, eppure la squadra lo seguì e riuscì a salvare uno Spezia che poi purtroppo negli anni successivi non sta andando così bene".

Sulla caratteristiche del Thiago Motta allenatore: "E' completo, perché se non sei completo non riesci a ottenere risultati continui. Soprattutto credo che gli sia servita tantissimo la grande conoscenza che lui ha della mentalità dei giocatori. Lui è stato uno dei giocatori forse più intelligente che io abbia mai assistito, per cui un uomo che sa cosa ci vuole per poter allenare e tenere unito un gruppo di 20 giovani".

Sul futuro di Thiago Motta, magari in una big di Serie A: "Da un punto di vista della comunicazione credo di aver sentito poche volte delle conferenze stampa così piacevoli ed interessanti. A questo aggiungiamoci che è stato un giocatore di grandi squadre...non giochi nell'Atletico, nel Barcellona, nell'Inter o nel PSG a caso. Ti rimane sicuramente addosso tanto, e quel tanto lui lo sa usare molto bene. Basta vedere quello che avviene dopo una partita del Bologna in questi giorni, per capire come sia stato bravissimo a formare un blocco unito, dove ognuno aiuta l'altro. Questo è uno dei grandi segreti del calcio".

Se suggerirebbe al Milan di ingaggiarlo: "Quello non spetta a me dirlo, il Milan ha dei dirigenti molto capaci per cui sa benissimo cosa fare".

Se si aspetta che Zirkzee possa seguire Thiago Motta: "Thiago in questo momento sta pensando solo al Bologna, e il suo scopo è quello di portare il Bologna più in alto possibile e riuscire a dare ai tifosi del Bologna quella soddisfazione che gli stanno chiedendo ormai a coro unanime: l'Europa".

