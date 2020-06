Calhanoglu: “Obiettivo Europa. Ho sempre creduto in questa squadra”

MILAN NEWS –Hakan Calhanoglu, calciatore del Milan, migliore in campo nella partita di lunedì scorso contro il Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla più stretta attualità rossonera. Ecco le parole di Calhanoglu:

"Credo sempre nei miei compagni, siamo una squadra giovane, solo Ibrahimovic ha tanta esperienza, ma in questa squadra c'è tanta qualità, ci ho sempre creduto – spiega Calhanogliu. Il nostro obiettivo è certamente arrivare in Europa League, guardiamo partita dopo partita. Giochiamo ogni due-tre giorni, dobbiamo recuperare bene. Mentalmente dobbiamo restare forti. Calendario impegnativo? Bisogna essere forti nella testa, è difficile giocare con questo caldo. Questo è uno dei pochi problemi, perché giocare con questo tempo non è facile".