Caldirola: “In Champions League il Milan ha fatto due grandi partite”

Intervistato dai microfoni di Mediaset, il difensore del Monza, Luca Caldirola, ha parlato delle prestazioni del Milan in ChampionsLeague. In particolar modo, l'ex giocatore dell'Inter, si è soffermato sulla sfida europea contro il Napoli: "Il Napoli era in gran forma che ha praticamente vinto il campionato. Si pensava potesse andare avanti in Champions ma il Milan ha fatto due grandi partite".

Il classe 91' ha poi continuato con un pensiero sul derby di Milano in semifinale di ChampionsLeague: "Un bel derby. Avere due squadre italiane in semifinale è bellissimo quindi vuol dire che una andrà in finale. Io me la godo, mi guardo andata e ritorno seduto sul divano e che vinca il migliore".

Infine, Caldirola ha concluso parlando della stagione del Monza: "Stagione Monza? Abbiamo fatto vittorie con grandissime squadre. Stiamo andando in crescendo e vogliamo finire al meglio la stagione. Noi stiamo facendo bene, ci sono tante partite ancora e vogliamo arrivare più in alto possibile".