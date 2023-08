Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan in vista della prossima corsa Scudetto: "Non vedo il Napoli più avanti, perché senza Spalletti sarà davvero tosta. Ripetersi poi è sempre molto difficile. Deve resistere alle richieste per Osimhen e da qui a fine agosto sarà ancora difficile. L'Inter a me piace, ha preso Frattesi e con Barella saranno due incursori incredibili, Thuram è bravo, gioca più per la squadra".