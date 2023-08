Minotti: “Milan? Pioli deve trovare gli equilibri giusti”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Minotti ha parlato del Milan e dei nuovi arrivati dopo l'ottima campagna acquisti dei rossoneri. Secondo l'ex calciatore, infatti, Stefano Pioli dovrà trovare gli equilibri giusti in campo, in particolar modo nella zona del centrocampo. Ecco le parole di Minotti .

"Pioli deve trovare gli equilibri giusti. Ho due dubbi: a centrocampo, se mantiene i 3 centrocampisti, Krunic non lo vede adatto. Poi Pulisic può giocare in tutti i ruoli, ma si vede che quando parte a destra rende meno. Reijnders ha qualità ma fa sempre un tocco in più".