Calciomercato Milan – Corsi: “Nessuno mi ha chiesto Ricci. Su Bennacer..”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è stato intervistato dai colleghi di Tuttosport e ha parlato di Samuele Ricci, obiettivo di mercato del Milan.

Corsi, al riguardo ha dichiarato: “Non mi sorprende che i grandi club seguano Ricci, è un giocatore forte. Ci tengo a precisare però che il Milan non ce lo ha chiesto, anche se gli attestati di stima ci sono stati. Però, oltre l’apprezzamento, non è il momento di pensare a queste cose. Vi rivelo una cosa: verso dicembre la situazione non era per niente bella a livello di classifica, tanto è vero che abbiamo dovuto fare degli interventi importanti sul mercato. Ma una delle poche cose positive è che avevamo scoperto un grande giocatore, ovvero Ricci. Dicevo agli amici che, almeno, mi consolavo con questo ragazzo che poi si è imposto nella seconda parte di stagione giocando diverse gare da titolare”.

Su Bennacer: “Noi siamo i primi tifosi di questi ragazzi. Li seguiamo sempre, anche quando escono dall’Empoli, e c’è un grande piacere a guardare le loro partite. Sta facendo benissimo e sono sicuro che potrà continuare a migliorare, perché Isma ha talento e qualità per diventare un grande giocatore in quel ruolo. E, comunque, non mi capacito di come lo scorso anno si sia retrocessi con lui, Caputo, Di Lorenzo e Traoré, che oggi stanno facendo molto bene in Serie A”.

Su Krunic: “Rade è stato sfortunato per via degli infortuni, ma quando ha giocato al posto di Kessie, l’ho visto bene. Gli auguro di rifarsi il prossimo anno”.

