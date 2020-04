Terim: “Milan, che triste. Dovrebbe sempre lottare per lo Scudetto”

NEWS MILAN – Lunga intervista rilasciata da Fatih Terim alla Gazzetta dello Sport, in cui tra le altre cose ha parlato anche della stagione del Milan. “Vedere il Milan così lontano dalla corsa allo Scudetto mi dispiace. Una squadra come il Milan dovrebbe essere sempre in corsa per lo Scudetto, così come la Fiorentina. Sono due grandi società e spero possano tornare presto al loro livello”.

L’attuale tecnico del Galatasaray è guarito negli scorsi giorni dal Coronavirus, dopo che lo aveva contratto una ventina di giorni fa. Queste, invece, le dichiarazioni di Brocchi che racconta aneddoti sul suo Milan>>>

