Calamai: “In tantissimi hanno guardato il derby europeo tra Milan e Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione l'Editoriale, Luca Calamai ha parlato del match di Champions League tra Milan e Inter: "Abbiamo fatto bella figura in tutto il mondo con questo derby europeo tra Milan e Inter. Ci guardavano in tantissimi, una sorta di prova del nove. Non saremo belli e affascinanti, ma abbiamo dato prova che il calcio italiano è assolutamente vivo. E non dimentichiamo l’Europa League, anche lì siamo favoriti per arrivare in finale con due italiane, mentre in Conference la fiorentina può dira tranquillamente la sua".