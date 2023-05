Calamai: “Leao è l’unica arma per capovolgere un risultato già scritto”

Come scritto su TMW, Luca Calamai ha parlato del match di Champions League tra Inter e Milan e dell'importanza di Rafael Leao

Come scritto su TMW, Luca Calamai ha parlato del match di Champions League tra Inter e Milan e dell'importanza di Rafael Leao: "Se il calcio avesse sempre un filo logico l’Inter sarebbe già in finale di Champions. In questo momento quella contro il Milan sembra una sfida tra un peso massimo alla Tyson e un peso piuma. Improponibile. Ma, occhio, il pallone è un qualcosa da maneggiare con grande attenzione. A volte si diverte a capovolgere anche i pronostici più granitici".