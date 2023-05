Calamai: “Il Milan arriva alla Champions con una prestazione da 4”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha parlato del Milan in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter: "Si parte dal Milan, che arriva alla semifinale di ritorno di Champions con una prestazione da 4. Stavolta non erano nemmeno tutte riserve come in altre circostanze in cui Pioli ha deciso di dare precedenza alla coppa. Riconosco alle Curve un ruolo che se interpretato in maniera giusta porta valore al calcio, ma il gesto della squadra che deve chiedere scusa non mi è piaciuto".