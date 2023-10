Calaiò: “Napoli-Milan già decisiva. Tra Kvarastkhelia e Leao scelgo…”

Le parole di Emanuele Calaiò su Napoli-Milan

"Sarà una partita determinante per il percorso di entrambe le squadre, anche se siamo a novembre sarà decisiva secondo me. Il Napoli sta trovando la giusta sinergia in ogni reparto, il Milan dovrà rialzare la testa dopo le due sconfitte di fila. Kvara o Leao? Sono fortissimi tutti e due, ma diversi: il georgiano è più bravo palla al piede negli spazi stretti, mentre il milanista è letale a campo aperto, sarà interessante vederli ancora contro come l’anno scorso". Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>