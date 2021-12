Cairo: “Scambio Pobega-Bremer? Ne parleremo al momento giusto”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato di alcuni intrecci di mercato con il Milan

Intervenuto al margine della presentazione del libro di Zlatan Ibrahimovic intitolato 'Adrenalina - My Untold Stories', Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni in ottica mercato. Queste le parole del presidente del Torino.

Se Bremer e Ibra giocheranno insieme: "Non lo so, il calciomercato è molto lontano. Direi che dobbiamo pensare a fare bene in campionato, le ultime partite prima di Natale e poi vedremo. Se ne abbiamo parlato con il Milan? Non ne abbiamo parlato con nessuno".