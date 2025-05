Cagni senza filtri sugli Inzaghi: “Pippo fenomeno feroce, Simone mi fa infuriare!”

In carriera sono conteggiati 7 esoneri e 5 retrocessioni. Cagni però puntualizza: "Almeno due retrocessioni non sono mie. Mi esoneravano, poi mi richiamavano quando la situazione era disastrosa, è successo a Empoli e Vicenza. Alla Salernitana mi hanno esonerato e richiamato in una settimana, mi sa che è un record. E a Catanzaro mi sono dimesso: non mi piaceva un certo ambiente. Alla Samp, dopo un ottimo campionato di B, Mantovani mi ha dato il ben servito alla quarta partita. Ma furono i calciatori a mandarmi via. Avevo imposto la dieta a zona. L’anno prima era andata bene, ma per loro era troppo rigida".