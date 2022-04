Cafù: “Al Milan manca un vero leader. In Serie A non si deve mai mollare”

Marcos Cafù, ex calciatore di Roma e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento in campionato dei rossoneri

Intervenuto durante 'Tiki Taka', Marcos Cafù, ex terzino di Roma e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sui rossoneri. Questo il suo intervento: "In questo Milan manca un vero leader che possa far fare il salto a livello di mentalità. Avevano un vantaggio più grande sulla quarta in classifica, ora è solo di sei punti. Devono continuare a giocare da Milan. In Serie A non si deve mai mollare, è un campionato troppo competitivo".