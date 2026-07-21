Paolo Maldini alla fine è ripartito dalla Nazionale. Dopo il doloroso licenziamento dal Milan nel 2023, la bandiera rossonera ha vissuto un periodo di pausa, anche se sempre con l'attenzione rivolta ad una nuova opportunità. Ha deciso di attendere l'occasione ed il progetto giusto, nel quale sarebbe riuscito ad esprimere le proprie idee ed occupare un ruolo di rilievo. L'interessamento del Fenerbahce sembrava poter essere il prossimo passo della sua carriera, ma il cambio delle dinamiche nel club turco ha cambiato il suo futuro e pochi mesi dopo si è fatta viva la Nazionale Italiana.

Nuova sfida per la bandiera rossonera

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Paolo Maldini è stato nominato presidente del Club Italia e direttore tecnico della Nazionale da Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC. L'ex capitano del Milan, tornato così in prima linea, ha una missione tutt'altro che semplice: risollevare le sorti della, reduce da tre Mondiali consecutivi saltati.

Un digiuno lungo e doloroso per un movimento che ha fatto la storia del calcio mondiale e che ora si affida a una bandiera del calcio italiano e rossonero per tornare protagonista. Maldini verrà affiancato in questo nuovo incarico dall'amico ed ex compagno di squadra Leonardo: un tandem tutto di marca Milan chiamato a rifondare un movimento in affanno da tempo.

La fiducia di Cafu nei confronti del "suo capitano"

Chi meglio di un ex compagno di squadra può raccontare il valore di un uomo di calcio come Paolo Maldini? A distanza di anni dai trionfi vissuti insieme in maglia rossonera, è Marcos Cafu a spendere parole di stima per l'ex capitano del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex terzino brasiliano non ha avuto dubbi sulla qualità della scelta:

"Il capitano Maldini spero che possa fare un bellissimo lavoro: è molto intelligente e ha voglia di fare bene, capisce di calcio e ha il calcio nelle vene. Hanno fatto molto bene a scegliere Maldini con Leonardo per organizzare il calcio in Italia. La Nazionale italiana deve tornare a essere grande, forte e a competere con tutte le grandi. È brutto non vedere l'Italia ai Mondiali: speriamo che con Maldini e Leonardo possa tornare a essere forte"

Chissà se la ricetta Milan, già vincente in rossonero, potrà funzionare anche in azzurro: intanto, la fiducia di chi con il capitano ci ha avuto a che fare, come Cafu, non manca.