Buriani: “Reijnders è l’acquisto più sorprendente del Milan”

Su Reijnders e Pulisic: "Reijnders è un giocatore duttile che sa fare tutti i ruoli. Non ha un’enorme forza fisica ma una grande tecnica. È l’acquisto che mi sorprende di più. Pulisic si conosceva. Non sta esprimendo il suo massimo ma sta facendo bene. Sono tutti giocatori che possono dare tanto".

Su Ibrahimovic: "La personalità di Ibrahimovic la si vede e la si palpa. Bisogna vedere che ruolo gli si vuole dare perché quelli più importanti mi sembra siano coperti. Non so io quanti ruoli ci possono essere in queste società. Lui o comanda o non entra perché non si mette dietro. Vuole apparire per il suo carattere".