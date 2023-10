Buriani: “Milan? Un trittico importante, dovrà difendere il primato”

Intervistato a Tmw Radio, Ruben Buriani ha parlato del Milan e del calendario dei rossoneri subito dopo la sosta per le nazionali. Secondo l'ex calciatore, infatti, il gruppo allenato da Stefano Pioli è atteso da un trittico molto importante, tre partite in cui i rossoneri dovranno difendere il primato in campionato e raddrizzare la classifica del proprio girone di Champions League . Ecco le parole di Buriani .

"Direi che il trittico sarà importante. I rossoneri dovranno difendere il primato in campionato e cercare i punti per proseguire in Champions League. Ogni gara è a sé ed è fondamentale non fare passi falsi, che in Europa complicano in maniera incredibile".