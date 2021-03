Burdisso: “Maldini bravo a prendere Kjaer e Tomori” | News

Burdisso: “Bravo Maldini a prendere Kjaer”

Intervenuto a Sky Sport 24, l’ex difensore Nicolas Burdisso ha parlato del Milan e del lavoro di Maldini. “Ci sono tre calciatori che hanno giocato con me, come Ibrahimovic e Kjaer. L’altro è Romagnoli che quando ha esordito era di fianco a me. Paolo Maldini è stato bravo a prendere il danese che non giocava all’Atalanta. Mi avevano parlato bene di Tomori quando era al Chelsea. Per un difensore è importante venire a giocare in Italia. Lui fisicamente è esuberante, può fare bene in Serie A, soprattutto in un momento positivo per il Milan”. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri