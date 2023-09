Bucciantini: “Ibrahimovic ricorda un passato sicuro per il Milan”

"La partita si gioca in campo e rimane il momento decisivo. Però una squadra non è solo in campo ma anche a bordocampo, nelle stanze, negli spalti: Ibrahimovic è un uomo che sa giocare questa partita più larga. Per il Milan, in un momento difficile, voltarsi e trovare qualcosa che ti conforta e che ti ricorda un passato sicuro". LEGGI ANCHE: Pastore: "Al Milan serve una figura come quella di Ibrahimovic" >>>